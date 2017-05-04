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Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşeti

Pendik'te asker uğurlama eğlencesi yapıldığı sırada insanların hayatını hiçe sayarak havaya ateş açan magandalar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşeti

04 Mayıs 2017 10:30
Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşeti - Tıkla İzle

Asker uğurlama eğlencesi sırasında şehir magandalarının havaya ateş açarak insanların hayatını tehlikeye attığı olaylara bir yenisi daha eklendi. Pendik'te geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir asker eğlencesinde magandalar art arda havaya ateş açmaya başladı. İnsanların hayatını tehlikeye atan magandalar o anları bir de cep telefonuyla görüntüledi.
Kameralara yansıyan görüntülerde bir çok kişi eğlendiği sırada magandalar silahlarını çıkararak havya ateş açmaya başlıyor. Ard arda havaya ateş açan magandalar insanların hayatını hiçe sayarak bir de o anları kameralara kaydediyor.
 

Etiketler: asker uğurlaması, pendik


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