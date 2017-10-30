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Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar

Sivas'ta asker uğurlaması yapan araç konvoyunda bulunan bir otomobil caddedeki trafiğe tehlikeye sokarak drift yaptı.

Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar

30 Ekim 2017 13:06
Asker uğurlama konvoyunda drift yaptılar - Tıkla İzle

Kentte akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan konvoy Kepenek Caddesi üzerine geldiğinde konvoyun önünde bulunan otomobilin içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü otomobilden indi. Bu sırada otomobilin sürücüsü caddedeki trafiğe aldırış etmeden 'Drift' olarak adlandırılan aracı yan kaydırma hareketi yapması trafiği tehlikeye soktu. Drift sırasında otomobilden inenler ezilme tehlikesi atlattı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, otomobile binenler korna çalıp camdan sarkarak olay yerinden uzaklaştı. 

Uğur Yiğit

Etiketler: asker uğurlama, drift, Sivas

 

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