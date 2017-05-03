Asker uğurlama konvoyundaki magandalar İstanbul'u felç etti

Magandaların diğer sürücülerin hareket etmemesine izin vermeyip diğer sürücülerle alay ederek, "Bu gece İstanbul bizim" derken, o anlar ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Beyoğlu’nda, sözde asker uğurlamak için oluşturulan bir araç konvoyundaki gençler, trafik magandalığına soyunup yol kesti. Askere gidecek arkadaşlarını havaya atan gençler, diğer sürücülerin hareket etmesini engelledi. Trafik tamamen dururken, bu sırada konvoyun en önündeki motosikletli genç caddenin ortasında durdu. Konvoyun en önündeki motosikletli genç, magandalıkla yetinmeyip yolu açılmasını bekleyen vatandaşlarla adeta alay ederek, “Açmıyorum yolu. Bu gece İstanbul bizim” dedi. Yaşanan tüm bu anlar ise bir amatör kameraya yansıdı.

Hüseyin Coşkun

