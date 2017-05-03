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Asker uğurlama konvoyundaki magandalar yakalandı

Sultanbeyli'de asker uğurladıkları sırada trafiği kapatarak alt geçitte havaya ateş açan magandalar yakalandı. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Asker uğurlama konvoyundaki magandalar yakalandı

03 Mayıs 2017 14:43

Sultanbeyli'de asker uğurladıkları sırada alt geçitte trafiği kapatan ve havaya ateş açan magandaların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda magandaların kimliklerini ve ikamet adreslerini tespit etti. Ardından ikametlere yapılan baskınlarda E.P. ve S.K isimli iki şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği zanlılar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve genel güvenliği tehlikeye düşürmekten işlem yaptı. Kullandıkları araçlara da cezai işlem uygulanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. ,

Cenk İşver

Etiketler: asker uğurlama, maganda, sultanbeyli


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