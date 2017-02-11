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Asker uğurlama töreninde silah sıkanlar yakalandı

Adana'da asker uğurlama merasimi sırasında damdan havaya ateş açan 5 kişi, silahlarla birlikte yakalandı.

Asker uğurlama töreninde silah sıkanlar yakalandı

11 Şubat 2017 09:25

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde asker uğurlaması yapan Denizhan Ü., Mehmet Ali Ü., Haluk M., Mert Kerim D. ve Yusuf Barış G. damdan havaya ateş açmaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar ise silahlı çatışma olduğunu zannederek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine hareket etti. Polis adrese geldiğinde asker uğurlaması olduğunu bu nedenle havaya ateş edildiğini belirledi. Polis, yaptığı araştırmada 1'i kurusıkıdan dönme tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı, 3 av tüfeği ele geçirdi. Polis, zanlıları emniyete getirerek "meskun mahalde ateş etmek, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve ruhsatsız tabanca ve tüfek kullanmak" suçundan işlem yapıp, polis merkezine teslim etti. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, maganda


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