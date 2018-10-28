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Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede

Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede
Asker uğurlaması yapan grupla polis arasında arbede

İstanbul Arnavutköy’de asker uğurlaması yapan bir grup ile kendilerini trafik güvenliğini tehlikeye atmama konusunda uyaran polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, biber gazı ile müdahale ettiği gençlerden bazılarını gözaltına aldı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlamak için mahalle aralarında tur atan ve trafiği tehlikeye düşüren gençler, polis tarafından durdurularak uyarıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan gençler polisle tartıştı. Olayda polis ekipleri ile asker uğurlaması yapan gençler arasında arbede yaşanırken, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis, biber gazı ile müdahale ettiği gençlerden bazılarını gözaltına aldı. Yaşananlar bir cep telefonu kamerasına da yansıdı.
 

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