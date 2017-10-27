Asker uğurlamasında havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Esentepe köprüsü civarında bir asker uğurlaması töreni esnasında havaya ateş açıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, bir araçta arama yaptı. Aramada 1 adet otomatik av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Silahlarla birlikte çok sayıda fişeğe el konuldu.

Araçta bulunan 2 şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şahıslar hakkında, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet ve halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek biçimde havaya ateş ederek genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçlarından cezai ve idari işlem uygulandı.

Polisin bu konudaki çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

Murat Sürücü

