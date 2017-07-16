Asker üniformalı esnaf

İlçe merkezi Güner Önce Caddesindeki iş yerinde çiğ köfte satışı yapan 32 yaşındaki Hasan Dündar, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında asker elbisesi içerisine girmiş teröristlere cevap niteliğinde iş yerinde gün boyu üzerinde giydiği asker elbisesi ile çalıştığını söyledi.



Dündar, “15 Temmuz’da üzerlerinde asker elbisesi, ellerinde silahlarla, toplarla, tanklarla uçaklarla sivil insanların üzerine ateş eden hainler vatan evladı olamaz. Bunlar peygamber ocağına dahil olmuş ve milletin mukaddes gördüğü asker elbisesi içerisine girmiş teröristlerdir. Bunlara tepki olarak 12 yıl sonra tekrar üzerime asker elbisemi giyerek müşterilere satış ve servis yaptım. Çok olumlu tepkiler aldım. Hatta birçok kişi benimle hatıra fotoğrafı çektirdi” diye konuştu.

Mustafa Akçay

