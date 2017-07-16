Diğer
Kategoriler

Asker üniformalı esnaf

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Hasan Dündar isimli çiğ köfte satıcısı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle iş yerinde gün boyunca üzerinde asker üniforması ile çalıştı.

Asker üniformalı esnaf

16 Temmuz 2017 13:18

İlçe merkezi Güner Önce Caddesindeki iş yerinde çiğ köfte satışı yapan 32 yaşındaki Hasan Dündar, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında asker elbisesi içerisine girmiş teröristlere cevap niteliğinde iş yerinde gün boyu üzerinde giydiği asker elbisesi ile çalıştığını söyledi.

Dündar, “15 Temmuz’da üzerlerinde asker elbisesi, ellerinde silahlarla, toplarla, tanklarla uçaklarla sivil insanların üzerine ateş eden hainler vatan evladı olamaz. Bunlar peygamber ocağına dahil olmuş ve milletin mukaddes gördüğü asker elbisesi içerisine girmiş teröristlerdir. Bunlara tepki olarak 12 yıl sonra tekrar üzerime asker elbisemi giyerek müşterilere satış ve servis yaptım. Çok olumlu tepkiler aldım. Hatta birçok kişi benimle hatıra fotoğrafı çektirdi” diye konuştu.

Mustafa Akçay
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!