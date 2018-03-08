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Asker ve polis ağabeylerine mektupla moral verdiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde lise öğrencileri Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman asker ve polislere moral vermek için mektup yazdı.

Asker ve polis ağabeylerine mektupla moral verdiler

08 Mart 2018 11:35
Asker ve polis ağabeylerine mektupla moral verdiler - Tıkla İzle

Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için mektup yazmaya karar verdi. Coğrafya öğretmeni Murat Kökçü eşliğinde asker ve polis şapkası takan lise öğrencileri, duygularını satırlara döktü. Öğrenciler ayrıca, sınıflarında zeytin ağacı yetiştiriyor.

Coğrafya Öğretmeni Murat Kökçü, "Öğrencilerimiz ile birlikte Afrin’de kahramanca mücadele eden askerlerimize ve polisimize 20 gün boyunca mektuplar yazdık. Buradan Afrin’deki tüm güvenlik güçlerimize selamlar olsun. Sefer ordunundur, zafer Allah’ındır" dedi.

Mektuplar Afrin operasyonuna katılan güvenlik güçlerine posta yolu ile gönderilirken, başlarında polis ve asker şapkası ile Türk bayrağı açan liseli gençler, hep bir ağızdan, "Her milletin askeri vardır ama her milletin imanlı askeri yoktur" ve "Bir ölürüz, bin diriliriz" sloganı attı.  

Uğur Arslan

Etiketler: asker, polis

 

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