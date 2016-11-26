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Asker ziyaretine giden aileye alçak tuzak!

Şırnak’ın Uludere ilçesi Andaç köyü Kureşin Tepesi’nde görevli olan askeri ziyarette giden ailesi mayına bastı. Olayda askerin eniştesi hayatını kaybederken, babası da ağır yaralandı.

Asker ziyaretine giden aileye alçak tuzak!

26 Kasım 2016 17:13

Şırnak’ın Uludere ilçesi Andaç köyü Kureşin Tepe mevkiinde askerlik yapan Fikret Kelleci’yi ziyarette giden babası Hüseyin Kelleci ile eniştesi Kerem Türkdoğan PKK’lı teröristler tarafından daha önce yola döşenen mayına bastı. Mayının patlaması ile enişte Kerem Türkdoğan hayatını kaybederken baba Hüseyin Kelleci ise ağır yaralandı.

Yaralı Hüseyin Kelleci olay yerine çağrılan ambulans ile Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

Melih Yiğit
 

Etiketler: Mayın patlaması


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