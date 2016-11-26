Şırnak’ın Uludere ilçesi Andaç köyü Kureşin Tepe mevkiinde askerlik yapan Fikret Kelleci’yi ziyarette giden babası Hüseyin Kelleci ile eniştesi Kerem Türkdoğan PKK’lı teröristler tarafından daha önce yola döşenen mayına bastı. Mayının patlaması ile enişte Kerem Türkdoğan hayatını kaybederken baba Hüseyin Kelleci ise ağır yaralandı.

Yaralı Hüseyin Kelleci olay yerine çağrılan ambulans ile Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Melih Yiğit

