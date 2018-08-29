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Askerden annesine duygulu sürpriz

Bayram tatilini memleketinde geçirmek için Ordu’ya gelen er Emin Karakuş, bahçede fındık toplayan annesine üniformasıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Askerden annesine duygulu sürpriz

29 Ağustos 2018 16:53
Askerden annesine duygulu sürpriz - Tıkla İzle

Askerlik vazifesini yapan er Emin Karakuş, Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek için Aybastı ilçesi Küçükyaka Mahallesi’ne gitti. Askeri üniformasıyla birlikte, bahçede fındık toplayan annesinin yanına giderek sürpriz yapmak isteyen Emin Karakuş, sessizce yaklaşarak annesinin gözlerini kapattı. Gözü kapalı olan anne, "Emin’e benziyor. Emin" diyerek, gözlerini açtı, arından da "Niye kandırdın beni?" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına boğulan anneyi teselli eden oğlu, dakikalarca sarılıp hasret giderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. 

Selim Kuşcu 

 

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