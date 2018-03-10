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Askerden gelin ablasına sürpriz

Antalya’da dün dünya evine giren gelinin asker kardeşinin yaptığı sürpriz çifte mutluluk yaşattı. Daha önce ablasına izin alamadığı için gelemeyeceğini söyleyen gelinin asker kardeşi, bir anda gelerek gelini ve ailesini sevince boğdu.

Askerden gelin ablasına sürpriz

10 Mart 2018 10:59
Askerden gelin ablasına sürpriz - Tıkla İzle

Antalya’da geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanan Meral Fidan ve Abdurrahman Kaya çifti, dün dünya evine girdi. Askerliğini Kıbrıs’ta uzun dönem olarak yapan gelinin erkek kardeşi Durmuş Fidan ise ablasına daha önce telefon açarak, "Komutanımdan izin alamadım. Ben düğüne gelemeyeceğim" dedi. Ablasının ısrar etmesi sonucu komutanından izin aldığını, düğüne geleceğini söyleyen Durmuş Fidan bu kez düğün saatinde düğün salonuna mesaj göndererek uçağının rötar yaptığını düğüne yetişemeyeceğini söyledi. Durmuş Fidan, gönderdiği mesajın salonda okunduktan sonra asker marşı çalmasını istedi. Fidan, asker marşından hemen sonra ablasının düğününe üzerinde asker üniformasıyla geldi. Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan gelin ve ailesi çocuklarına koşarak sarıldı. Ablasına sarılarak mutluluklar dileyen Durmuş Fidan, daha sonra ablası ve eniştesiyle karşılıklı oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çok şaşırdım" 

Kardeşinden böyle bir sürpriz beklemediğini belirten gelin Meral Fidan, "Çok şaşırdım. Bana daha önce izin alamadığını sonra ise uçağının rötar yaptığını söyledi. Bir anda karşımıza gelince ne yapacağımızı şaşırdık. Üniforması olması olaya daha da ayrı bir renk kattı. Allah bütün askerlerimize ailesine kavuşmasını nasip etsin" dedi.  

Ertuğrul Gün

 

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