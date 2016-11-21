Edinilen bilgiye göre, Daday’da askerden yeni dönen Abdullah Tansever (24) idaresindeki 37 ED 490 plakalı otomobil, Budaklı köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılan Tansever, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoglu Devlet Hastanesine sevk edildi. Askerden yeni döndüğü öğrenilen Tanserver’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Serkan Yılmaz