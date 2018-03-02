Diğer
Kategoriler

Askere gidebilmek için 42 kilo zayıfladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde sıhhi tesisat işi yapan Bayram Batmaz, askere gitmek için bir yılda 42 kilo zayıflayıp 90 kiloya düştü.

Askere gidebilmek için 42 kilo zayıfladı

02 Mart 2018 11:27

Batmaz, ticari faaliyetlerinin yanı sıra Simav Eynal Mehter takımında 'Cevgen' olarak görev yapıyor. Simav’a bağlı Demirci Beldesi’nin Öreğler mahallesinde yaşayan Mustafa ve Aysel Batmaz çiftinin 21 yaşındaki oğlu Bayram Batmaz, fazla kilolarından kurtulduktan sonra yapılan askerlik muayenesinden olumlu rapor aldığını ifade etti. Batmaz “Geçen yıl Simav Askerlik Şubesi’ne muayenem için gittim, tartıda sınıfta kaldım, çünkü 132 kilo idim. Askerliğe elverişsizlik raporu aldığım için çok üzüldüm. Düşündüm ki, bu durumum bana engel değil. Zayıflama merkezlerine gitmeden, kafamdaki vatan sevgisi, bayrak sevgisi, asker olma hayaliyle zayıflamayı başardım. İçimdeki asker olma heyecanı ve sevinci beni bu hale getirdi, zayıflamama yardımcı oldu. Şu anda taşı sıksam suyunu çıkarırım. Mayıs ayında askere gideceğim için çok mutluyum. Şu anda 90 kiloya kadar düştüm. Sınır dışı operasyonlarında şehit olan ağabeylerimin ve kardeşlerimin yanında olmayı istedim. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. 'Bekle beni Afrin, ben de geliyorum'” diye konuştu. 

Mehmet Emin İncekulak
 

Etiketler: asker, Kütahya, zayıflama

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç