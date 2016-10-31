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Askere gidecek kuzenler kazada öldü

Muğla’nın Milas ilçesinde dün gece meydana gelen kazada, askere gidecek kuzenler hayatlarını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Askere gidecek kuzenler kazada öldü

31 Ekim 2016 09:18

Edinilen bilgiye göre; Milas’ın Bağdamları Mahallesi’nden askere gidecek arkadaşlarının eğlencesinden dönen Arif Ö. (19) idaresindeki 48 YV 315 plakalı araç, iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Bu sırada karşıdan başka bir aracın geldiğini gören Arif Ö. aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Şahin Çoban ve amca oğlu Burhan Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Arif Ö. ve Kadir Ö. ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Arif Ö., 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine, Kadir Ö. de Özel İzan Sağlık Hastanesine sevk edildi.

Olayda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Askere gidecek çocuklarının ölüm haberini alan Çoban ailesi sinir krizleri geçirdi.
Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demet Leyne

 

Etiketler: muğla


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