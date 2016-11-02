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Askere gideceklere ihtiyaç çantası

Şahinbey Belediyesi tarafından askere gidecek gençlere 25 çeşit kişisel malzemenin bulunduğu çanta dağıtıldı.

Askere gideceklere ihtiyaç çantası

02 Kasım 2016 13:59

Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından askere gidecek gençlere çanta dağıtımı yapıldı. Kasım ayında askere gidecek gençler, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’ne gelerek kendileri için hazırlanan çantaları teslim aldılar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ‘Uğurlar ola Mehmedim yol çantanız bizden’ projesi kapsamında Şahinbey Bölgesinde ikamet eden 11 bin gence asker çantası dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Kasım celp döneminde ilk kez gerçekleştirilen projenin geleneksel hale getirilerek her dönem devam edeceği belirtildi.

İçerisinde 25 çeşit malzeme var
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Tahmazoğlu, “Askere giden gençlerimize içerisinde 25 çeşit malzemenin bulunduğu bir asker çantası hazırladık. Komutanlarımız ile istişare ederek askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemelerden oluşan çantaları Şahinbey’den askere gidecek 11 bin gencimize dağıtacağız. Alamayan gençlerimiz olabilir, unutanlar olabilir, gençlerimiz askerde bunun sıkıntısını yaşamasın diye böyle bir proje başlattık. Gençlerimiz rahatlıkla askere gitsin ve vatanımıza hizmet etsinler. Yoğun ilgi var, komutanlarımız da bu durumdan gayet memnun. Projemiz sadece Kasım celp dönemiyle sınırlı kalmayacak. Bundan böyle askere gidecek tüm askerlerimize celp dönemlerinde çanta hediye edeceğiz” dedi.

“15 Temmuz sonrası gururlandıran destek”
Kasım döneminde askere gideceğini belirten Bünyamin Palta, “Dışarıdan da alabilirdik ama belediyemizin böyle bir desteği olunca yararlanmak istedim. Piyasada fiyatını sormadım ama 15 Temmuz sonrası belediyemizin askere gidecek gençlere bu şekilde bizi hem gururlandırdı hem de sevindirdi” şeklinde konuştu.

Kadir Tosun ise “Belediyemiz çok güzel imkanlar sağlıyor. Duyar duymaz sabah erken kalktım ve geldim. Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Erdinç Avcı ise “Çok güzel bir çalışma faydalı olacağını düşünüyorum. Herkese hayırlı teskereler diliyorum” diye konuştu.

Mustafa Çiçek

Etiketler: ihtiyaç çantası, Şahinbey Belediyesi


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