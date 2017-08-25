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Askere gidecekti, feci kazada can verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatani görevi için askerlik şubesinden dönen 20 yaşındaki genç, feci kazada hayatını kaybetti.

Askere gidecekti, feci kazada can verdi

25 Ağustos 2017 10:04

Kaza, Süleymanpaşa-Malkara yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerlik işlemleri sonrası il merkezinden dönen Fatih Kuşan idaresindeki 59 LV 629 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek üzere yavaşlayan Sami Sönmez yönetimindeki 34 VA 6802 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan genç sürücü Fatih Kuşan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Fatih Kuşan’ın cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Kaza Kırım ekiplerinin uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Malkara Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Hüseyin Tayyar 


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