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Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında öldü

Kayseri'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin 3 gün sonra askere gideceği ortaya çıktı.

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında öldü

29 Ekim 2017 09:34

Dün akşam Pınarbaşı-Malatya karayolunun 8. kilometresinde, Pınarbaşı istikametine seyreden 38 ST 655 plakalı otomobil ile 38 E 5115 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak yola çıkan Gürcü asıllı şoför idaresindeki GEPZ 810 plakalı tıra çarptı. Tırın altında sürüklenen otomobilde bulunan 20 yaşındaki Ferdi A. olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Ömer E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Savaş U. (21), Kurthan A. (21) ve Süleyman E. (20) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ferdi A.'nın 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak gözaltına alınan tır şoförü hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi. 

Alparslan Ötüken

Etiketler: askere gidecekti, trafik kazası, vefat etti

 

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