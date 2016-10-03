Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 2 asker yaralı

Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 2 asker yaralı

Samsun'da askeri araç yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 astsubay ve 1 er yaralandı.

Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 2 asker yaralı

03 Ekim 2016 10:55
Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 2 asker yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi Yıllıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Ulaştırma Er Selim Gökçeler (21) idaresindeki Çayırkent Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait askeri araç, dar olan virajlı yolda karşıdan gelen beton pompası aracına çarpmamak için sürücüsü direksiyonu kırınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan Yılanlıdere'ye yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen askeri araçta bulunan sürücü er Selim Gökçeler ile Jandarma Astsubay Çavuş Güven Doğan (25) yaralandı. 

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan askerler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin emniyet kemeri taktığı için kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi. 

Tekkiraz Mahallesi Muhtarı Sait Dinççer, "2012 yılında sel felaketinde bu yol uçtu. Bu konuda daha önce yetkililere başvurduk. Yolun darlığından dolayı aşağıdan gelen araç jandarma aracını sıkıştırıyor. Askeri araç uçuruma yuvarlanıyor ve 2 asker yaralıyor" dedi.

Kaza yerinin jandarma bölgesi olmasına rağmen savcının talimatı ile soruşturmayı polisin başlattığı öğrenildi. 

Muammer Ay

Etiketler: kaza, Samsun


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!