Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi Yıllıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Ulaştırma Er Selim Gökçeler (21) idaresindeki Çayırkent Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait askeri araç, dar olan virajlı yolda karşıdan gelen beton pompası aracına çarpmamak için sürücüsü direksiyonu kırınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan Yılanlıdere'ye yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen askeri araçta bulunan sürücü er Selim Gökçeler ile Jandarma Astsubay Çavuş Güven Doğan (25) yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan askerler 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin emniyet kemeri taktığı için kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi.

Tekkiraz Mahallesi Muhtarı Sait Dinççer, "2012 yılında sel felaketinde bu yol uçtu. Bu konuda daha önce yetkililere başvurduk. Yolun darlığından dolayı aşağıdan gelen araç jandarma aracını sıkıştırıyor. Askeri araç uçuruma yuvarlanıyor ve 2 asker yaralıyor" dedi.

Kaza yerinin jandarma bölgesi olmasına rağmen savcının talimatı ile soruşturmayı polisin başlattığı öğrenildi.

Muammer Ay