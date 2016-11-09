Kağızman ilçesinde dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kağızman’da konuşlu bulunan Bayrak Tepe askeri üs bölgesi üzerinde uçuş yapan ve kime ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Güvenlik güçleri, keşif yaptığı ve daha önce de 2 defa askeri üs bölgesi üzerinde uçtuğu tespit edilen insansız hava aracına yerden ateş açtı. Açılan ateş sonrası uzaklaşan insansız hava aracının kime ait olduğunu bulmak için geniş çaplı soruşturma başlatılırken bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Serkan Çağlar

KARS