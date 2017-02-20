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Askeri gemide çıkan yangından kötü haber: 1 şehit

İzmir'in Foça ilçesinde, iki gün önce askeri çıkarma gemisinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Burdurlu deniz er Hüseyin Karaca şehit oldu.

Askeri gemide çıkan yangından kötü haber: 1 şehit

20 Şubat 2017 13:40

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü askeri çıkarma gemisinde klima motorunun patlaması nedeniyle çıkan yangında 4 asker dumandan etkilenerek hastanelere kaldırılmıştı. Dumandan etkilenen ve Menemen Devlet Hastanesi'nde iki gündür tedavisi süren Burdurlu Deniz Er Hüseyin Karaca, hayatını kaybetti.

Aynı hastanede bulunan Sinan Aydemir ile Çiğli Devlet Hastanesi'nde bulunan Mustafa Aydoğdu ile Uğur Kaya'nın ise tedavileri devam ediyor.

Askeri gemide yangın: 4 asker dumandan etkilendi Askeri gemide yangın!

Baba ocağına acı haber ulaştı

Deniz Er Şehit Hüseyin Karaca’nın acı haberi Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyündeki baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından yakınları yasa boğulurken, Karaca’nın evine Türk bayrağı asıldı. Hüseyin Karacanın cenazesinin İzmir’deki birliğinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Burdur’a bağlı Büğdüz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

‘Az Kaldı Burdur, ben geliyorum’

Karaca, sosyal medya üzerinde 28 Ocak 2017 tarihinde şafağının 183 gün kaldığını müjdelemişti. Karaca son olarak, “Biliyorum daha karanlık yolun ortasındayız ama bunu bilerek rakamı saymak bile ayrı bir mutluluk veriyor insana, az kaldı Burdur ben geliyorum. Atarsa 183, başka da yok” şeklinde paylaşımda bulundu. 

Hayal Girişim

Etiketler: foça, Hüseyin Karaca, İzmir, yangın


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