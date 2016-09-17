Marmaris’e ailesiyle birlikte tatile gelen Havacı Tabip Albay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hisarönü’nde gözaltına alındı. İzmir Askeri Hastanesi’nde tabip olarak görev yapan 44 yaşındaki havacı Albay H.G. eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Marmaris’te bulunan Aksaz Deniz Üssü’ne tatile geldi. Buradan gezi amaçlı şahsi aracıyla Hisarönü istikametine giden Albay, Hisarönü Jandarma kontrol noktasında denetim yapan ekipler tarafından için durduruldu. Burada GBT denilen genel bilgi tarama sisteminde hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunduğu ortaya çıkan Albay Jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlk işlemleri Hisarönü’nde yapılan havacı albay Adliye’ye getirildi. Burada savcı tarafından sorgusu yapılan tabip albay Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla Ankara TEM büroya sevk edildi.

Vural Efecik