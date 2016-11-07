Askeri kaynaklar, ABD-Türkiye arasında yapılan görüşmede Suriye ve Irak konuları ile ilgili olarak ABD-Türkiye arasında daha hızlı bir koordinasyonun sağlanabilmesi maksadıyla TSK tarafından yapılan teklifin ABD tarafından da uygun görüldüğünü kaydetti.

Askeri kaynaklar, teklifin her iki tarafın belirleyeceği heyetlerin Ankara'da anında toplanabileceği şekilde tedbir alınması ve heyetlerin başına üst rütbeli bir ismin belirlenmesi, ihtiyaç hasıl olduğunda bunların hemen bir araya gelerek sorunları görüşmeleri şeklinde olduğunu belirterek, “ABD de bu kapsamda üst düzey bir personelini görevlendirdi. Ancak bu kişi hiçbir şekilde Genelkurmay Karargahı'nda görev yapmayacak. ODC veya ABD Ankara'daki askeri ataşeliklerinde bulunacak ve görevini orada yürütecek. İhtiyaç olduğunda bu heyetler bir çalışma grubu şeklinde bir araya gelecek ve görüşecek" dedi.