Askeri kaynaklar, TSK’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinden 17 kişinin kimyasal zehirlenme şüphesiyle Kilis’e getirilip KBRN bölümünde (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler) tedavi altına alındığını doğruladı.

ÖSO mensuplarında sürekli mide bulantısı ve şiddetli baş ağrısı görülmesi nedeniyle DEAŞ’ın kimyasal silah kullandığı şüphesi arttı. DEAŞ’ın top mermilerinin içine klorür gazı koyarak bunları kimyasal silah haline dönüştürdüğü değerlendiriliyor. Bir yetkili, “İlk ibareler kimyasal olabileceğini gösteriyor” dedi.

Uğur Ergan - Hürriyet gazetesi