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Askeri kaynaklar: Haşdi Şabi, Telafer’e uzak

Askeri kaynaklar, Haşdi Şabi’nin başlattığı operasyonun Kayyare-Musu Şehir Merkezi yolu ile Ayn El-Cehş arasındaki bölgede icra edildiğini ve şu an için Telafer'e oldukça uzak bir mesafede olduğunu açıkladı.

Askeri kaynaklar: Haşdi Şabi, Telafere uzak

29 Ekim 2016 16:14

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Haşdi Şabi’nin başlattığını ilan ettiği operasyon ile ilgili olarak, Haşdi Şabi’ye ait yaklaşık 8-10 bin kişilik gönüllü halk topluluğundan oluşan birliklerinin Telafer’e saldıracakları haberleri birkaç gündür basına kasıtlı olarak verildiği belirtildi. Haşdi Şabi’ye ait bu unsurların Hadar kuzeyinde oldukları, ancak Telafer-Hadar kuzeyi arasında bulunan bu hatta (Telafer’e tek gidiş istikameti) Mıhallebiye ve Talabtah adlı iki yerleşim yerinde DEAŞ’ın çok güçlü olduğu ve özellikle DEAŞ’ın Mıhallebiye bölgesinde bu tür saldırılara yönelik olarak büyük bir tahkimat yaptığının uzun bir süreden beri bilindiği ifade edildi.

Haşdi Şabi’ye ait yaklaşık 8-10 bin kişilik gönüllü halk topluluğundan oluşan birliklerin, Telafer’e olan mesafesinin 75-100 kilometre arasında olduğu, sadece zaman zaman Irak Güvenlik Kuvvetlerine ait hava kuvvetlerince sınırlı desteklenebilen ve Koalisyon Güçlerince desteklenmeyen bu gücün ateş desteği ve tahkimatla DEAŞ tarafından güçlendirilmiş olan Mıhallebiye ve Talabtah bölgelerini geçerek Telafer’e varması askeri açıdan çok zor ve başarılı olacakları varsayılsa bile uzun zaman alacak olmasına rağmen basında bu şekilde çok abartılı olarak verilmesinin altında psikolojik bir harbin uygulanmak istendiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Şu anda mevcut durum Haşdi Şabi’nin bugün başlattığı operasyonun Kayyare-Musu Şehir Merkezi yolu ile Ayn El-Cehş arasındaki bölgede icra edildiği ve şu an için Telafer'e oldukça uzak bir mesafede oldukları öğrenildi.

Basında, Haşdi Şabi’ye bağlı güçlerin “ele geçirdiler” dedikleri yerlerin zaten iki haftadan beri ele geçirmiş oldukları yerler olup yeni bir gelişme olmadığı, bu durumun bölgede Haşdi Şabi’ye hizmet eden bir kısım yerel haber kaynaklarının bu tür haberleri ciddi uluslararası basına gerçekmiş gibi vermelerinden kaynaklanmakta olduğu bildirildi. Bu türden haberlerin Irak merkezi yönetimi ve bazı İran destekli kaynaklardan çıktığının anlaşıldığı, teyit almadan basının bu tür “balon” tabir edilebilecek bilgilere itibar etmesi sonucu psikolojik bir baskı uygulandığının görüldüğü, DEAŞ’ın güçlü bir tahkimatla savunduğu bu mesafenin (75-100 km) geçilmesi oldukça zor olduğu belirtildi. Yapılan bilgilendirmede, haberlerde Telafer’e gidiyorlar, girmek üzereler gibi verilmesinin gerçekle bağdaşmadığı, ancak reklamının güzel yapıldığı ifade edildi. 

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: Haşdi Şabi


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