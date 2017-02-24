Diğer
Kategoriler

Askeri okullara öğrenci yetiştiren FETÖ abisi yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında askeri okullara öğrenci yerleştiren FETÖ abisinin de bulunan 14 öğretmen gözaltına alındı.

Askeri okullara öğrenci yetiştiren FETÖ abisi yakalandı

24 Şubat 2017 11:03

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kars, Manisa, Zonguldak, Samsun ve Aydın’da 21 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün irtibatlı Eskişehir’deki eğitim kurumlarında görev yapan 14 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelileri Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler içinde askeri okullara öğrenci yerleştiren FETÖ abisinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, operasyonla ilgili 9 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Diğer yandan gözaltına alınan şüphelilerin Bylock kullandığı tespit edildi.

Etiketler: askeri okullar, eskişehir, fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!