Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kars, Manisa, Zonguldak, Samsun ve Aydın’da 21 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün irtibatlı Eskişehir’deki eğitim kurumlarında görev yapan 14 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelileri Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler içinde askeri okullara öğrenci yerleştiren FETÖ abisinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, operasyonla ilgili 9 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Diğer yandan gözaltına alınan şüphelilerin Bylock kullandığı tespit edildi.