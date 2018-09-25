Askeri personellere FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda, yakalama kararı çıkartılan 13 askerden 10'unun yakalandığı bildirildi. Açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 13 askeri personel hakkında ilimiz merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, operasyon neticesinde 10 askeri personel yakalanmıştır. Bu aşamada yakalanması mümkün olmayan 3 askeri personel hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Vahit Olcay

