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Askeri personellere FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Askeri personellere FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Askeri personellere FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 10 asker gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda, yakalama kararı çıkartılan 13 askerden 10'unun yakalandığı bildirildi. Açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 13 askeri personel hakkında ilimiz merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon icra edilmiş, operasyon neticesinde 10 askeri personel yakalanmıştır. Bu aşamada yakalanması mümkün olmayan 3 askeri personel hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
Vahit Olcay
 

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