Malatya'da askeri lojman bölgesinde karacılara ait olan bir restoranın çatı kısmında çıkan yangına son anda müdahale edildi. Askeriyeye ait olduğu öğrenilen restoranın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler göğe yükselmeye başladı.

Yangına anında müdahale eden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Korkutan yangında can kaybı olmazken, yangının neden çıktığıyla ilgili polis ekiplerinin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Mehmet Türel