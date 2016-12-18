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Askerin bulunduğu araç emniyetin duvarına çarptı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak emniyetin duvarına çarptı. Otomobilin içinde bulunan asker ve nöbetçi kulübesinde bekleyen polis, kazayı yara almadan atlattı.

Askerin bulunduğu araç emniyetin duvarına çarptı

18 Aralık 2016 12:00
Askerin bulunduğu araç emniyetin duvarına çarptı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su borusunun patlaması nedeniyle yola akan sular buzlanmaya neden oldu. Yüzüncü Yıl Parkı yönünden emniyet istikametine seyreden içinde rütbeli bir askerin bulunduğu sivil otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkıp orta refüjü aşarak emniyetin duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde ve emniyetin duvarında büyük çaplı hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye giden Malkara Belediyesi ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı. 

Hüseyin Tayyar
 

Etiketler: asker, buzlanma, polis


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