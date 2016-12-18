Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su borusunun patlaması nedeniyle yola akan sular buzlanmaya neden oldu. Yüzüncü Yıl Parkı yönünden emniyet istikametine seyreden içinde rütbeli bir askerin bulunduğu sivil otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkıp orta refüjü aşarak emniyetin duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde ve emniyetin duvarında büyük çaplı hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye giden Malkara Belediyesi ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı.

Hüseyin Tayyar

