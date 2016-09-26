Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Günlüce köyü yolunda bulunan el yapımı patlayıcıya ilişkin Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “4. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar neticesinde; Bölücü terör örgütü tarafından askeri birliklerin geçişi sırasında patlatılmak üzere Nazımiye İlçesi Günlüce Köyü yakınlarında karayolunda menfeze tuzaklanmış halde 350 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirildiği tespit edilmiş ve tespit edilen EYP Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir” denildi.