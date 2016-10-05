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Askerin dikkati faciayı önledi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, jandarma tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 100 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış aktif halde EYP düzeneği ele geçirildi.

Askerin dikkati faciayı önledi

05 Ekim 2016 13:11

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemleri neticesinde vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarının olumsuz yönde etkilendiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında Kulp ilçesi Narlıca mevkiinde karayolu üzerinde yapılan kontrolde, menfez kenarına yerleştirilmiş vaziyette, menfezin içerisinden menfez dışına kadar yaklaşık 50 metre kablo düzenekli, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, toplam 12 adet birleştirilmiş pil bloğu, 1 adet muhtemel TOL serisi devre kartı ve tüplerin içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış aktif halde el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş, tespit edilen el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.


 

Etiketler: Diyarbakır valiliği


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