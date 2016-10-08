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Askerin dikkati faciayı önledi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda karayolu kenarında gömülü vaziyette 2 adet mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulunarak imha edildi.

Askerin dikkati faciayı önledi

08 Ekim 2016 11:51

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada imha sırasında her hangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemleri neticesinde vatandaşlarımızın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaları olumsuz olarak etkilenmektedir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve EYP araması esnasında; Dicle ilçesi Kırkpınar mevkiinde bulunan karayolunun kenarına gömülü vaziyette, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiş, tespit edilen EYP düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

Etiketler: diyarbakır


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