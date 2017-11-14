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Askerin kıyafetlerini böyle çaldılar

Bursa’da bir askerin kıyafetlerini çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.

Askerin kıyafetlerini böyle çaldılar

14 Kasım 2017 09:58
Askerin kıyafetlerini böyle çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Osmangazi ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinin önünde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabahın erken saatlerinde park halindeki araçları kontrol ederek gezen 2 kişi, minibüsün yanına yaklaşıyor. Servis minibüsünün kapısını kontrol ettiğinde açık olduğunu fark eden zanlılardan biri, aracın ön koltuğunda bulunan koliyi alarak arkadaşına veriyor. Koliyi alan kişi olay yerinden uzaklaşırken, diğeri minibüsün içerisinde değerli bir şeyler bulmak için ortalığı karıştırıyor.

Kış aylarında eksi dereceleri gören Erzincan’da askerlik yapan çocuğunun kıyafetlerini alanların utanması gerektiğini belirten 63 yaşındaki Cahit Tarhan, “Sabah mesaiye geldim. Arabayı okulun önüne park ettim. Listemi alıp servis toplayacaktım. İçeri girip bir çay içtim. Biraz oyalandıktan sonra servise bindiğimde aracın kurcalandığını fark ettim. Çocuğum Erzincan’da askerlik yapıyor. Hafta sonları dışarı çıktığında sivil elbiseleri yazlık olduğu için kışlık kıyafet istedi. Resmi kıyafetle de çıkamadıkları için birkaç mont, ayakkabı, kazak, pantolon gibi kıyafetler hazırlamıştık. Onları alıp gitmişler. Arabanın içini de karıştırmışlar. Üzüldüğüm konu, çocuk hafta sonuna bu kıyafetleri bekliyordu. Artık yenisini alacağız. Sağlık olsun. Ancak yapanların utanması gerekiyor” dedi.

Polis olayla alakalı tahkikat başlatırken, vatandaşları da araçlarının kapılarını indikten sonra kontrol etmeleri hususunda ikaz etti. 

Abdullah Çibir

Etiketler: asker, bursa, kıyafet

 

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