Gaziantep'in İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan 106. Topçu Alay Komutanlığı çevresindeki beton duvarın önüne bırakılan paket, bomba paniğine neden oldu. Olay yerinde yoğun güvenlik tedbirleri alınırken, cadde yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Araç trafiği ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Duvar önüne bırakılan siyah ve tekerlekli valizin olası bomba ihtimaline karşı fünye ile patlatılması beklenirken, bölgeye bomba uzmanları ile frekans karıştırıcı cihazlar istendi.

Bekir Şentürk

GAZİANTEP