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Askerler facianın eşiğinden döndü: 5 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde görevden dönen bir askeri personel aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si asker 5 kişi yaralandı.

Askerler facianın eşiğinden döndü: 5 yaralı

06 Ekim 2016 00:10

Kaza, saat 19.30 civarında İzmir'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, görevden dönen askeri personel aracı Adatepe Mahallesi'nde sokak köşesine geldiği sırada yan sokaktan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PA 9241 plakalı otomobilin çarptığı askeri personel aracı, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Kazada askeri personel aracında bulunan 2 asker ve 1 sivil memur ile diğer otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: asker, facia


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