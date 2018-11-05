Askerler için giyilebilir ısıtıcı üretti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaptığı çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Celal Göger, Tunceli'de soğuk havadan etkilenerek şehit olan iki askerin durumuna dayanamayarak kolları sıvadı. Geliştirdiği yöntemlerle dünyada ilk kez yürüyerek enerji toplayan ve telefonla ısısı kontrol edilebilen ayakkabı tabanı üreten Göger, bununla da sınırlı kalmayarak eldiven ve yeleğe ısıtıcı yerleştirdi. Ürünleri giyenlerin tam anlamıyla yürüyen bir ısıtıcıya dönüşmesini sağlayan Göger, bununla donarak hayatını kaybetmelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Projelerini Avrupa ülkelerine vermedi

Yaptığı çalışmalar aile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Göger, daha önce telefon ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak birkaç projesinin olduğunu hatırlattı. Projelerinden birkaç tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini aktaran Göger, Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan bu projeleri için resmi davet aldığını fakat davetleri ürünleri Türkiye'de geliştirmek için reddettiğini dile getirdi.

Son çalışmasında yaptığı ekipmanları giyen bir insanın donmasının neredeyse imkansız olduğuna değinen Göger, “Cumhurbaşkanımızın o açıklamasını ben de izlemiştim ve üzülmüştüm. Allah mekanını cennet eylesin, onun da diğer şehitlerimizin ruhları şad olsun. Daha önce basit bir uygulama yapmıştım. Bunun ardından bir adım daha ileriye gittim, en son Cumhurbaşkanımızın dedesinin şehadetiyle ilgili konuşması ve Tunceli'de iki askerimizin şehit olması beni bayağı etkiledi. Ondan hemen sonra, yeni bir ürüne başladım. Basit bir alet gibi görünse de tamamen akıllı ve nano-teknoloji ile kaplı bir alettir. Tabanlığı ayakkabının içine yerleştiriyoruz, sonra ayakkabıyı giyiyoruz. Sonra yürümede yaptığımız sürtünme enerjisiyle, mıknatısın itme ve çekim gücüyle elde edilen ve bobine ulaşan küçük, 10 miliamper derecesinde enerji elde ediyor ve depoluyor” dedi.

“Ürünler eksi 40 dereceye kadar dayanıklı”

Isıtıcı özelliği bulunan yeleğin tamamen yerli bir ürün olduğuna dikkat çeken Göger, şöyle devam etti:

“Bunların hepsi hayal ürünün gerçeğe dönüşmesidir. Terlememe için programlıdır, içinde termostat var. 45 derecenin üzerine çıkıldığı an otomatik olarak kendini kapatıyor. 45 derece vücut ısısı olduktan sonra bir insanda, soğuktan donma imkansız olur. Eldiven yine aynı şekilde, engelli bir kardeşimiz sosyal medya üzerinden bana ulaşmıştı. Engelliler için güneş enerjisiyle çalışan ısıtıcı eldiveni de onun için yapmıştım. Başka bir eldiven var, bu eldivenle günlük tüm işlerimizi yapabiliyoruz, bu yine 45-50 dereceye kadar elimizi ısıtabiliyor. Bunların bir kısmı güneş enerjisinden bir kısmı da sürtünmeden enerjisini alıyor. Ürünler eksi 40 dereceye kadar dayanıklılık gösterebiliyor.”

100 liraya tam ısınma

Yaptığı ürünlerin şu an prototip olduğunu vurgulayan Göger, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunları kendi kısıtlı imkanlarımla yaptım. Bunun maliyeti hepsinin 750 lira civarında. Lakin bu daha sonra normal üretimde 250 liraya düşer, seri üretimde ise 100 liraya kadar inebilir. Bir insan 100 lira ile donmayacak. Bana ait olan dünyada olmayan ayakkabı tabanı ve engelliler için eldiven tasarımı var, bu dünyada yoktur. Cep telefonundan ya da akıllı saatlerden bunları kontrol edebilirsiniz. İnşallah geliştirebilirsek çok daha iyi olacak. Sınırsız enerji, enerjisi hiçbir şekilde bitmiyor.”