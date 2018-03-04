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Askerler için 'zeytin dalı' oldular

Bursa'da, liseli öğrencileri, Afrin'de 'Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan askerler için "zeytin dalı" oldu.

Askerler için zeytin dalı oldular

04 Mart 2018 09:37

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Yıldız Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, Afrin'de terör örgütleriyle 'Zeytin Dalı Operasyonu' kapsamında mücadele eden Mehmetçik için okul bahçesinde koreografi yaptı. İki yüz öğrenci 2 günlük çalışma ile Afrin yazısı ve üzerine 'zeytin dalı' şekli yaptı. Öğrenciler kırmızı üniforma ile 'Afrin yazısını oluştururken, siyah ve yeşil üniformalar ile zeytin dalını teşkil etti Okul duvarları Türkiye bayraklarıyla süslenirken öğrenciler gösteri ile askerlere destek oldu. O anlar ise drone ile gökyüzünden kaydedildi.  

Yusuf Ali Arslan
 

 

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