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Askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Bolu’da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 asker yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

10 Mayıs 2018 12:38

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik, örgütün mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığı ile görüştükleri tespit edilen 16 askerin yakalanmasına yönelik Bolu merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. 

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu, Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 9’u astsubay, 7’si üstteğmen 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi askerler, işlemleri için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. 

Faruk Çidem

 

 

 

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