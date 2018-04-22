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Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 10'dan fazla yaralı var

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde askerleri taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10'dan fazla asker yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 10dan fazla yaralı var

22 Nisan 2018 12:57

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