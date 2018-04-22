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iha.com.tr »
Asayiş »
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 10'dan fazla yaralı var
22 Nisan 2018 12:57
Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 10'dan fazla yaralı var
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde askerleri taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10'dan fazla asker yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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22 Nisan 2018 12:57
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