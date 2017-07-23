Diğer
Kategoriler

Askerlerin darp edilmesi davasında 2 tutuklama daha

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsündeki askerlerin darp edilmesi ile ilgili 10 kişinin adliyeye sevki sırasında çıkan arbedede İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir’in kolunun çıkmasına neden olmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Askerlerin darp edilmesi davasında 2 tutuklama daha

23 Temmuz 2017 00:20

İzmit-Kandıra yolunda bir otobüsün önünü keserek çarşı izinlerinden dönen 5 askeri darp eden 10 kişi, İzmit Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin koruması altında adliyeye getirilen 10 kişinin yakınları ise görüntü alan basın mensuplarını engellemek istemişti. Şahıslar ile kendilerine müdahale etmek isteyen jandarma ve polis ekipleri arasında arbede çıkmıştı. Arbede sırasında gözaltındakilerin yakınlarına müdahale eden İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gazi Özdemir’in kolu çıkmış, 10 gün iş göremez raporu almıştı. Olayın ardından gözaltına alınan T.G. (23) ve M.A.B. adlı şahıslar tutuklandı. 

Gürcan Yılmaz
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!