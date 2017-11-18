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Askerlerin sokakta kavgası hastanede bitti

Samsun’da çarşı iznine çıkan 2 asker arasında çıkan kavgada 1 asker yaralandı.

Askerlerin sokakta kavgası hastanede bitti

18 Kasım 2017 17:19

Olay, İlkadım ilçesi Tütün İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı iznine çıkan 2 asker arkadaş, dolaşmak için Yabancılar Çarşısı’na geldi. Bir müddet beraber zaman geçiren 2 asker arasında bir anda tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından askerler yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada M.K.H. ismindeki askerin burnu kırıldı.
Olay yerine sevk edilen ambulans ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Diğer asker ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
 

 

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