'Askerliği nerde yaptın Ahmet Hakan'

TGRT Haber’de ekranlara gelen Medya Kritik’te ele alınan Hürriyet Gazetesi Yazarı “Ahmet Hakan Dosyası”ndan yine sürpriz bilgiler çıktı. Gazeteci-Yazar Fuat Uğur ve Cem Küçük’ün hazırlayıp sunduğu programda Ahmet Hakan’ın askere gitmemek için dalağını aldırdığı rapor gündeme geldi. Ayrıca, İlker Başbuğ’un Ahmet Hakan’a konuk olduğu ve “Siz askerliği nerede yaptınız” sorusunu yönelttiği görüntüler de izletildi. Görüntülerde Ahmet Hakan’ın şaşkın bakışlarla, “Beni mi soruyorsunuz” dediği, durumun anlaşılmasıyla da konunun geçiştirildiği görüldü.

“Askere gitmemek için dalağını aldıran bu adam, milliyetçilik taslıyor”

Konuyu yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, ’’Milliyetçilik taslıyor bir de. Bu dalaksız; yani askere gitmemek için dalağını aldıran bu adam, milliyetçilik taslıyor. Yapamazsın, sen askerlikten bile kaçmışsın” diye konuştu. Askerliğin bir vatan borcu olduğunu ifade eden Uğur, “Bundan kaçamazsın. Bu hırsızlık gibi bir şeydir’’ dedi.

Cem Küçük: “Ahmet Hakan Yozgat’ın yüz karası”

Ahmet Hakan için, “Yozgat’ın yüz karası” yakıştırmasını yapan gazeteci Cem Küçük ise, “Bunların gerçek yüzü bu. Bunlar Amerika’ya kurban olurlar, Amerika’ya bayılırlar. Biz yeri gelince eleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. Hakan’ı belden aşağı vurmakla suçlayan Küçük, “Son dönemleri artık. Bu rezillikleri ile devam etsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aleyhinde yazan yazarları referans göstermeye devam etsinler” dedi.