Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Askerliğini yapmamış olanlar dikkat! Askerlik tecil süreleri geri mi çekildi?

Askerliğini yapmamış olanlar dikkat! Askerlik tecil süreleri geri mi çekildi?

Askerlik tecil süreleri geri mi çekildi? Askerlik nasıl tecil edilir? Askerlik durum belgesi nasıl sorgulanır? Bedelli askerliğin durumu ve askerlik tecili ile ilgili son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

Askerliğini yapmamış olanlar dikkat! Askerlik tecil süreleri geri mi çekildi?

20 Aralık 2016 11:16

Bedelli askerlik bekleyen asker adayları sosyal medya medyada şok eden haberlerle karşılaştı. Çeşitli forumlarda, sözlüklerde ve sosyal medya platformlarında dolaşan iddia asker adaylarını harekete geçirdi. Askerlik tecil sürenizin geri çekilip çekilmediğini haberimizden öğrenebilirsiniz. Asker adayları tecil süresi askerlik şubesinden yada e-devlet üzerinden öğrenebilir.   

Askerlik Tecil Ettirme Şartları Nelerdir?

Lise veya Üniversiteye devam eden kişiler 29 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler
Yurt içi veya yurt dışında staj yüksek lisans veya doktora yapanlar 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Fazla kilolu kişiler bir sonraki yila kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Abisi yada kardeşi askerlik yapan kişiler onun askerliği bitene kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.
Yüksek öğrenim mezunlarından çalıştıkları bilim dallarında yurt içi veya yurt dışında dünya ölçüsünde yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları ilmi müesseselerce tasdik edilenler 36 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler..
Yabancı bir ülkede çalışma ve oturma iznine sahip olanlar belgelerle bulundukları yerlerdeki Türk Konsolosluklarına başvururlarsa 38 yaşına kadar askerlikleri tecil ettirebilirler.
Zamanla veya tedavi ile geçecek hastalıkları olduğu Yoklama Heyeti doktorları tarafından yapılacak muayene neticesi anlaşılanlar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Askerlik Tecil İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mezuniyet Diplomasi ve 4 Fotokopisi
Nüfus Cüzdanınız ve 4 Fotokopisi
6 tane Vesikalık Fotoğraf ( Bazı şubelerde fotoğrafınız orda çekiliyor siz yinede götürün)
Ehliyet varsa Ehliyet ve 2 Fotokopisi
Şubeye gerekli belgeler ile başvuru yaptıktan sonra 2 adet form doldurmanız gerekmektedir. Bu formlara çalışan askeri görevlilerden isteyebilirsiniz. Bu formları doldurmanızın ardından numara alıp sıraya girer ve askeri personele teslim edersiniz. Daha sonra sizden aile hekiminize gidip muayene olmanız gerektiği ve askerliğe elverişlidir belgesi almanız gerektiği iletilir. Bu belgeyi temin etmenizin ardından tekrar askerlik şubesine gidecek ve tecil hakkınız boyunca ya da tecil ettirmek istediğiniz süre boyunca askerliğiniz tecil ettirilecektir.

Askerlik tecil işlemleri hakkında sıkça sorulan soruları aşağıda cevapladık. Sizlerin de soru, sorun ya da görüşleriniz var ise yorum bölümünden dile getirdiğiniz taktirde en kısa zaman içerisinde cevaplanacaktır.

ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İnternetten askerlik durum belgesi sorgulama yaparak tecil sürenizi kontrol edebilirsiniz. Bunun için bir e-Devlet şifresine ihtiyacınız var. E-devlet girişi ve şifre alımı ile ilgili bilgilere haberimizin sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama E-devlet sayfasından doğru sisteme giriş yapıp askerlik durum belgenizi görüntüleyebilirsiniz.

Askerlik durum belgesi sorgulamak için tıklayınız

Etiketler: askerlik, askerlik tecili, bedelli askerlik, tecil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç