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Askerlik arkadaşları 31 yıl sonra buluştu

Çorlu 5. Kolordu Karargah Bölüğü'nde 1983-1985 yılları arasında askerlik yapan 21 kişi, 31 yıl sonra ilk kez Adana’da bir lokantada bir araya geldi.

Askerlik arkadaşları 31 yıl sonra buluştu

13 Kasım 2016 09:36

Bölüğün 31 yıl önceki askerleri, asteğmenleri Sedat Tan’ın da katıldığı buluşmada eski günler yad ettiler. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada kimileri isimleri hatırlamakta zorlanırken, bazıları da anılarını anlattı. Yeniden askerlik günlerine dönen eski dostlar, asteğmenleri ile de hasret gidererek uzun uzun sohbet ettiler.

“Hababam Sınıfı gibi askerlik yapmıştık”
Buluşma organizasyonunu düzenleyen ve Adana’da yaşayan Serhat Safa, “Yaklaşık 31 sene geçti terhis olalı. Yüzde 90’ı birbirini hiç görmeyen arkadaşlar. Bu ateşi 2 ay önce yaktık. İşte ulaştığımız arkadaşlarla ulaşamadığımız kişilere ulaştık. Derken kısa sürede hem bu kadar arkadaşa ulaşmış olduk. Hem de bu işin öncülüğünü yaptığımız için Adana’da buluştuk.

Bu arkadaşlar can ciğer arkadaşlardı. Bir Hababam Sınıfı'nı düşünün öyle askerlik yapmış insanlardık biz de. Dostluklarımız çok iyiydi. Eskiden sosyal medya olmadığı için irtibat koptu. Sosyal medya sayesinde birbirimize ulaştık ve bugün bir aradayız” dedi.

“Bugünümün mutluluğunu tarif edemem”
Yıllar sonra asker arkadaşlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Sedat Tan, “30-32 sene sonra sosyal medyadan beni buldular. Arkadaşlarımla ilk önce diyaloga geçtik daha sonradan beni buraya davet ettiler. Hepsinin burada olacağını duyduğumda gönülden buraya geldim. Burada mutlu bir gün geçiriyorum. Bu günümün mutluluğunu tarif edemem. Bu arkadaşlarla ileriki zamanlarda da bu topluluğumuzun devam etmesini istiyorum. Bunlardan da büyük bir haz alıyorum” diye konuştu. 

Umutcan İşledici


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