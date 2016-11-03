Askerlik şubesine gelen asker adayları E-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin kolaylığından memnun olduklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik çağına giren yükümlülerin askeralma faaliyetlerinin teknolojik imkanları da kullanmak suretiyle hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapılması amacıyla e-Devlet ve elektronik ortamda gerçekleştirilmek üzere çalışma yapıldığı duyuruldu. Yapılan çalışmalar neticesinde askerlerin sevk işlemleri, dövizli askerlik faaliyetleri, yurt dışı işçi ve yurt içi öğrenci erteleme işlemleri, askerlik durum belgelerinin verilmesi, yükümlü randevu faaliyetleri ile muhtaç asker aile yardımı işlemlerinin e-Devlet ve elektronik ortamda yürütülmeye devam edilecek. Ayrıca Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB), Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) ve Ulaştırma Bakanlığı (TÜRKSAT Genel Müdürlüğü) arasında geliştirilen işbirliği neticesinde 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri' projesinin başlatıldı. Asker adayları sağlık muayenelerini askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatarak, bağlı oldukları aile hekimlerine gitmek suretiyle yaptırabilecek. Asker adayları daha önce askerlik şubelerine iki kez giderek yapılan işlemlerin sadece alınan raporun teslimi için bir kez gidilerek tamamlaya bilecek.

Asker adaylarına uygulamayla ilgili bilgi veriliyor

Projeyle ilgili Sağlık Bakanlığı ile yapılan iş birliği sonucu pilot il seçilen Manisa’da uygulama başlandı. Projeyle ilgili olarak Manisa’da 222 hekime bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Manisa Askerlik Şube Başkanlığı'na gelerek askerlik işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlara hem kapıda asılan afişlerle hem de kapıdaki görevlilerle bilgilendirme yapılıyor. Asker adayları ise başlatılan uygulamadan memnun. Üniversite öğrencisi olan Yasin Gündoğdu, işlemlerini E-Devlet üzerinden halledebildiğini belirterek, “Çok yardımcı oluyor bize. Teşekkür ediyoruz. Ben şu an öğrenciyim. E-Devlet üzerinden işlemlerimi yaptım. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Manisa Askerlik Şube Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Askerlik çağına giren yükümlülerin yoklama işlemlerinin günümüz teknolojik imkanları kullanılmak suretiyle hızlı, kolay ve etkin bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, MSB Askeralma Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve TÜRKSAT Genel Müdürlüğü arasında geliştirilen işbirliği neticesinde e-Yoklama projesi başlatılmıştır. e-Yoklama projesinde; yükümlülerin askerlik yoklamaları kapsamında doldurması gereken formları e-Devlet üzerinden doldurması, bu bilgilerin e-Devlet üzerinden sisteme aktarılması, yükümlülerin bağlı oldukları ve muayene sonuçlarının tekrar e-Devlet üzerinden sisteme aktarılması hedeflenmiştir. Sağlık Bakanlığınca projenin pilot uygulaması için Manisa ili ve ilçeleri belirlenmiştir. Pilot bölge olarak Manisa’da hayata geçirilen e-Yoklama projesinin hazırlıklarının tamamlanmasına müteakip yurt genelinde uygulanması planlanmaktadır” Öte yandan Askerlik Şube Başkanlığınca askerlik yapıldıktan sonra 40 yaşına kadar yapılan yoklama uygulamasının da kaldırıldığı hatırlatıldı.

AYKUT YENİÇAĞ