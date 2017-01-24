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Askerlik sevgisi zayıflattı

Aşırı kiloları nedeniyle askere alınmayan restoran işletmecisi Polat Ökmen, obezite ameliyatıyla istenilen kiloya ulaştı. "Askere gitmek için zayıfladım" diyen Ökmen, vatani görevinin başlayacağı Mart ayını iple çektiğini söyledi.

Askerlik sevgisi zayıflattı

24 Ocak 2017 11:08

İstanbul'da bir restoranın işletmeciliğini yapan Polat Ökmen (20); hareketsizlik ve fast food beslenme nedeniyle genç yaşta 125 kiloya ulaştı. Askerlik çağı geldiğinde Askerlik şubesine giden genç, aşırı kiloları nedeniyle askere alınamayacağını öğrendi. Küçüklüğünden beri asker olmayı hayal eden Ökmen, vatani görevini gerçekleştirebilmek için zayıflamaya karar verdi. Diyet veya sporla zayıflamayı başaramayan Ökmen, obezite cerrahı Doç.Dr. Serdar Kaçar'a ulaştı. Ökmen, İzmir'de görev yapan Dr. Kaçar ile yaptığı görüşmenin ardından ameliyat olmaya karar verdi. Mide küçültme ameliyatıyla yeni bir hayata başlayan genç, bir kaç ay içerisinde 90 kiloya düştü.

"Martta askere gideceğim"
Askere gitmeyi çok istediğini fakat kilo fazlalığından dolayı gidemediğini söyleyen Polat Ökmen, “Ameliyata girmeden önce 125 kiloydum. Askere alınmam için olmam gereken kilo 100 idi. Ben de Dr. Serdar Kaçar’ın da yardımıyla bu kiloya ineceğime inandım ve başarılı da oldum. Mart ayında askere alınacağım. Bana imkansız gibi gelen bu hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum” dedi.

"Bu başarı hem bizim hem de hastamızın başarısıdır"
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kaçar ise “Hastamızın bir amacı vardı; asker olmak. Bu amaç doğrultusunda hastamız, uyarılarımızı da dikkate alarak kısa sürede hedeflediği kiloya düştü. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Fakat ameliyat sonrası hastaya düşen görevler en önemli unsurdur. Bu başarı hem bizim hem de hastamızın başarıdır” diye konuştu.
 

Etiketler: Polat Ökmen


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