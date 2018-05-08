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Askerlik Şubesi Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Garnizon Komutanı olarak görev yapan F.K. Gümüşhane Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan F.K.’nin, Gümüşhane TEM Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Askerlik Şubesi Komutanı FETÖden gözaltına alındı

08 Mayıs 2018 17:12

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından 32 adreste arama ve el koyma kararı verilirken, Gümüşhane merkezli Ankara, İzmir, Aydın, Hakkari, Osmaniye, Yozgat, Trabzon, Bursa, Van, Konya ve Malatya illerinde operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, 32 adreste yapılan arama işleminde ise suç eşyalarına el konuldu. Operasyon dahilinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Askerlik Şubesi Komutanı olarak görev yapan personel üsteğmen F.K. sabah saatlerinde Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. F.K.'nin ifade alma işleminin ardından Gümüşhane TEM Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.  

Derya Evren

 

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