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Askerlik yoklaması işlemleri e-Devlet kapısında

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordine neticesinde projenin pilot uygulamasına bugün itibarıyla Manisa'da başlanırken, bu kapsamda 222 hekime bilgilendirme eğitimi verildi.

Askerlik yoklaması işlemleri e-Devlet kapısında

02 Kasım 2016 11:49

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik çağına giren yükümlülerin askeralma faaliyetlerinin teknolojik imkanları da kullanmak suretiyle hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapılması amacıyla e-Devlet ve elektronik ortamda gerçekleştirilmek üzere başlatılan çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu kapsamda son birkaç yıl içerisinde başlatılan çalışmalarla askerlerin sevk işlemleri, dövizli askerlik faaliyetleri, yurt dışı işçi ve yurt içi öğrenci erteleme işlemleri, askerlik durum belgelerinin verilmesi, yükümlü randevu faaliyetleri ile muhtaç asker aile yardımı işlemlerinin e-Devlet ve elektronik ortamda yürütülmeye devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu hizmetlere ilave olarak Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB), Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bilgi Sistemliri Genel Müddürlüğü) ve Ulaştırma Bakanlığı (TÜRKSAT Genel Müdürlüğü) arasında geliştirilen işbirliği neticesinde 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri' projesinin başlatıldığı bildirildi. Bu proje ile vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formlarının (Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu ve Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu) e-Devlet kapısı üzerinden doldurulması ve kayıtlı olduğu aile hekimine giderek yoklama işlemlerinin yapılabilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca vatandaşların sağlık muayenelerini askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatarak, bağlı oldukları aile hekimlerine gitmek suretiyle yaptırabileceği belirtilerek, daha önce askerlik şubelerine iki kez giderek yapılan işlemlerin sadece alınan raporun teslimi için bir kez gidilerek tamamlanabileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordine neticesinde projenin pilot uygulamasına Manisa ilinde 2 Kasım 2016'dan itibaren başlandığı ve söz konusu projenin yürütülmesi amacıyla Manisa il ve ilçelerinden 222 hekime bilgilendirme eğitimi verildiği kaydedildi. Aynı tarihten itibaren Manisa il ve ilçelerinde afişlerin asılması, yükümlülere bilgilendirme mektupları ve kayıtlı telefonlarına SMS gönderilmesi işlemlerine de başlandığı belirtilerek, yaklaşık üç ay sürmesi öngörülen pilot uygulama sürecinde tespit edilecek teknik ve uygulama hatalarının giderilmesini müteakip Şubat 2017’den itibaren 'e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri' projesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.  

Etiketler: askerlik, askerlik yoklaması


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