Aşkı Diyarbakır korkusunun önüne geçti

Görücü usulü ile tanışan Antalyalı Derya Etgümüş ile Diyarbakırlı dengbej Ramazan Demirel kısa sürede evlilik kararı aldı. Kente daha önce hiç gelmemiş olan Derya Etgümüş televizyonda gördüğü kadarıyla tanıdığı Diyarbakır’a gelirken ilk başta çok korktuğunu ifade ederek, şimdi çok mutlu olduğunu kaydetti. Kayapınar Belediyesi Cegerxiwn Gençlik Ve Kültür Merkezinde Belediye Başkanı ve Kaymakam Mustafa Kılıç’ın kıydığı nikah törenine çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

“Televizyonda gösterildiği gibi değil”

Görücü usulü ile tanıştıklarını dile getiren Derya Etgümüş (32), “Tanıdığım için de çok mutluyum. Diyarbakır’a gelirken ilk başta korktum. Hiç bilmediğim bir yerdi ama şimdi geldiğim için çok mutluyum. Televizyonda gösterildiği gibi değil. Orada gözükenle buradaki çok farklı. İyi ki de gelmişim. Çok heyecanlıyım. Çok güzel oldu” ifadelerinde bulundu.

Kayapınar Belediyesi bünyesinde bulunan dengbej grubunda dengbejlik yapan Ramazan Demirel, Antalya’da bulunan akrabaları aracılığıyla tanıştıklarını dile getirerek, “Bizi görüştürdüler. Antalya’ya gittim. Birbirimizi gördük. Evlendik. Allah razı olsun nikahımızı da kaymakam bey kıydı” diye konuştu.

Kayapınar Belediye Başkanı ve Kaymakam Mustafa Kılıç, ayrıca belediye bünyesinde çalışan engeli Davut Çaçan ile Songül Çaçan’ın nikahlarını da kıydı.

Emrah Kızıl