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Aşkı için kendini benzinle yakmaya kalkıştı

Aşkı için kendini benzinle yakmaya kalkıştı
Aşkı için kendini benzinle yakmaya kalkıştı

Ankaralı çılgın aşık, sevdiği kızla evlenemeyince kendini benzin dökerek yakmaya kalkıştı.

Olay, Çankaya ilçesi Üniversiteler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın ailesinin engel olması nedeniyle sevdiğine kavuşamayınca bunalıma giren Mursen A., Dumlupınar Bulvarı üzerindeki bir kamu binasının önüne gelerek ilginç bir eylemde bulundu. Binanın önüne geldiği motosikletin deposundan pet şişe dolusu benzin çeken şahıs, benzini üzerine dökerek, "Kendimi yakacağım" diye bağırmaya başladı. Mursen A.'yı fark eden güvenlik görevlileri, elinde benzin ve çakmak bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Çılgın aşığı bir türlü ikna edemeyen güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Çevrede önlem alan ekipler, bir yandan da aşkından deliye dönen adamla irtibata geçerek ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, şahsın üzerine boşalttığı benzinin alev alması riskine karşı müdahaleye hazır bekledi. Yaklaşık bir saat boyunca Mursen A.'ya dil döken polisler, sonunda şahsı ikna etti. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, sağlık ekiplerince Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  

Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın
 

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